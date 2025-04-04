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4 Апреля , 12:05

Житель Башкирии ушёл на СВО медиком и оператором БПЛА

«Защищая Родину, я проявляю преданность своим корням и своему народу», — делится участник специальной военной операции из Балтачевского района с позывным «Самурай». На днях с военнослужащим встретился глава районной администрации Ильгиз Субушев.

Житель Башкирии ушёл на СВО медиком и оператором БПЛА
Житель Башкирии ушёл на СВО медиком и оператором БПЛА

Несмотря на свой молодой возраст, «Самурай» обладает значительным опытом военной службы. После окончания колледжа он прошел срочную службу, затем подписал контракт с Министерством обороны и был направлен в Нагорный Карабах в составе миротворческой миссии.

С 2024 года он служит в зоне проведения специальной военной операции в рядах сил специального назначения, выполняя обязанности медика и специалиста по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

«Самурай» был награжден медалями «За участие в миротворческой операции в Нагорном Карабахе», «За службу на Северном Кавказе» и «Участнику специальной военной операции» за свою доблестную службу.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото:telegram-канал главы администрации Балтачевского района Ильгиза Субушева.

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (927) 310-39-33; 8 (3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. № 19).

Житель Башкирии ушёл на СВО медиком и оператором БПЛА
Житель Башкирии ушёл на СВО медиком и оператором БПЛА
Житель Башкирии ушёл на СВО медиком и оператором БПЛА
Житель Башкирии ушёл на СВО медиком и оператором БПЛА
Житель Башкирии ушёл на СВО медиком и оператором БПЛА
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