Изданный в Уфе тиражом 500 экземпляров сборник состоит из полусотни газетных публикаций. Они посвящены тем, кто сегодня защищает нас на передовой, и тем, кто приближает победу в тылу. «Чтобы война не пришла в наш дом», «Три недели подвига», «Поцелованный Богом» – каждая публикация пронзительна и уникальна по тональности, стилю и авторскому взгляду. Это непридуманные истории о мужестве и стойкости, взаимовыручке и настоящей любви к Отечеству нужны не бойцам: они чаще всего немногословны и не стремятся к славе. Эти истории нужны нам с вами. Они – летопись времени, дань уважения героям и благодарная память, воплощённая в чутком журналистском слове.

– В этой книге каждое слово о наших ребятах – правда.

– Эту книгу должен увидеть каждый: она – квинтэссенция реальности.

– На таких книгах нужно воспитывать наших детей, – делились впечатлениями первые читатели – герои публикаций.

Сегодня в Центре поддержки участников СВО и членов их семей состоялась презентация книги. Автор поблагодарил руководителя Центра Евгению Долгих и меценатов, благодаря которым книга увидела свет. Им, а также героям публикаций и родным бойцов были вручены сборники. Книгу "Белое солнце Донбасса" можно приобрести у автора (вырученные средства пойдут на поддержку наших бойцов). Книгу можно будет почитать в библиотеках города и в библиотеке Казанского собора.