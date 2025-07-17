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Год поддержки участников СВО и членов их семей
17 Июля 2025, 15:22

«Белое солнце Донбасса»

Так называется 22-я по счёту книга известного журналиста, краеведа, писателя Фаяза Юмагузина.

«Белое солнце Донбасса»«Белое солнце Донбасса»
«Белое солнце Донбасса»

Изданный в Уфе тиражом 500 экземпляров сборник состоит из полусотни газетных публикаций. Они посвящены тем, кто сегодня защищает нас на передовой, и тем, кто приближает победу в тылу. «Чтобы война не пришла в наш дом», «Три недели подвига», «Поцелованный Богом» – каждая публикация пронзительна и уникальна по тональности, стилю и авторскому взгляду. Это непридуманные истории о мужестве и стойкости, взаимовыручке и настоящей любви к Отечеству нужны не бойцам: они чаще всего немногословны и не стремятся к славе. Эти истории нужны нам с вами. Они – летопись времени, дань уважения героям и благодарная память, воплощённая в чутком журналистском слове.

– В этой книге каждое слово о наших ребятах – правда.
– Эту книгу должен увидеть каждый: она – квинтэссенция реальности.
– На таких книгах нужно воспитывать наших детей, – делились впечатлениями первые читатели – герои публикаций.

Сегодня в Центре поддержки участников СВО и членов их семей состоялась презентация книги. Автор поблагодарил руководителя Центра Евгению Долгих и меценатов, благодаря которым книга увидела свет. Им, а также героям публикаций и родным бойцов были вручены сборники. Книгу "Белое солнце Донбасса" можно приобрести у автора (вырученные средства пойдут на поддержку наших бойцов). Книгу можно будет почитать в библиотеках города и в библиотеке Казанского собора.

Автор:Екатерина Яковлева
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