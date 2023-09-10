К 12 часам дня 16,89 % избирателей уже отдали свой голос на выборах в Башкирии
В ходе брифинга в Общественном пресс-центре «Выборы - 2023», прошедшего в столице Башкирии, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан Марат Гадилов отметил, что к 12 часам дня в республике проголосовало 16,89 % граждан.
К 12 часам дня 16,89 % избирателей уже отдали свой голос на выборах в Башкирии
Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».