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10 Сентября , 13:12

К 12 часам дня 16,89 % избирателей уже отдали свой голос на выборах в Башкирии

В ходе брифинга в Общественном пресс-центре «Выборы - 2023», прошедшего в столице Башкирии, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан Марат Гадилов отметил, что к 12 часам дня в республике проголосовало 16,89 % граждан.

К 12 часам дня 16,89 % избирателей уже отдали свой голос на выборах в Башкирии
К 12 часам дня 16,89 % избирателей уже отдали свой голос на выборах в Башкирии

Фото: Эльвира Рахимова.

Автор:Эльвира Рахимова
Теги:#башкортостанвыборы2023
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