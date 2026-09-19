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19 Сентября , 07:20

Как в Башкирии голосуют Париж и Венеция

В выборах участвуют  жители населенных пунктов Башкирии с необычными названиями.

Как в Башкирии голосуют Париж, и ВенецияКак в Башкирии голосуют Париж, и Венеция
Как в Башкирии голосуют Париж, и Венеция

В деревне Марс (Аургазинский район) всего 25 избирателей — в основном люди старше 80 лет. Своего участка нет, поэтому к ним приезжает автобус, который местные называют «марсоходом». Голосование превращается в праздник с гармонью и песнями.

В деревне Уран (Буздякский район) участок открыт в сельском клубе, голосуют 457 человек. 30 избирателей попросили принести урну на дом.

В деревне Башкортостан (Аскинский район) всего 21 житель на девять домов. Здесь занимаются пчеловодством, а в 2025 году деревня победила в конкурсе «Трезвое село». На выборы все дружно едут автобусом в село Старые Казанчи.

В деревне Париж (Кигинский район) девять жителей голосуют на дому. «Мы за сильную Россию! Мы за Победу», — говорят они.

В селе Дружба (Давлекановский район) изначально посёлок назывался Полевой, но в 1968 году его переименовали в Дружбу — здесь трудились животноводы разных национальностей: русские, башкиры, чуваши, татары, мордва, марийцы, украинцы, немцы и другие. В селе 161 избиратель, но голосуют они в населённом пункте с не менее живописным названием — Вперёд.

В деревне Венеция (Дюртюлинский район) участок расположен на базе санатория «Венеция». Название деревне дал агротехник, вернувшийся с Первой мировой: разливы реки напомнили ему Италию.

В Русской Швейцарии (Белебеевский район) одними из первых проголосовали 87-летние Светлана Чередник и Валентина Тихонова. Вместе им 174 года. Название связано с солдатами, вернувшимися с войны 1812 года.

В Кугарчинском районе одной из первых проголосовала женщина по имени Россия Ишмаева. «У меня с малых лет активная гражданская позиция», — говорит она.

В селе Пенза (Чишминский район) пенсионерка Фарида Валиева и её соседка Светлана приехали на участок на трёхколёсном велосипеде — от села Пенза до Дурасово всего три километра. Фарида-апа называет свой транспорт «трёхколёсным суперкаром».

 
Источник и фото: ИА "Башинформ".
Как в Башкирии голосуют Париж, и Венеция
Как в Башкирии голосуют Париж, и Венеция
Как в Башкирии голосуют Париж, и Венеция
Как в Башкирии голосуют Париж, и Венеция
Как в Башкирии голосуют Париж, и Венеция
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