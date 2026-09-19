Политолог рассказал о роли главы Башкирии в организации честных выборов

Эксперт уверен: подготовка к выборам стартует задолго до самого дня голосования, и Радий Хабиров играет в этом процессе заметную роль.

«Во-первых, он содействовал формированию социальной и общественной инфраструктуры — от площадок до методических ресурсов. Мы видим, как Радий Хабиров взаимодействует с ОП РБ, что задаёт тон электоральному процессу.

Во-вторых, это взаимодействие с внешними экспертами, федеральными политологами. Его главная цель — максимально создать условия, чтобы выборы прошли честно и прозрачно.

В-третьих, глава последние три года проводит встречи с экспертным сообществом, чтобы создавать тон таким важным политическим мероприятиям, как выборы», — отметил Сулейманов.

Напомним, в республике идёт второй день голосования на выборах депутатов. Явка по итогам первого дня составила 31,89%. Сегодня и завтра участки работают с 8:00 до 20:00. Также продолжается акция «Рахмат-2026», в рамках которой можно получить скидочные купоны до 50% у партнёров.

Источник и фото: Горобзор.