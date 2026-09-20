Международные наблюдатели оценили организацию выборов в Башкирии

Своими впечатлениями поделились профессор-политолог из Турции Хусейн Барыш Достер, член Национального собрания Мадагаскара Софи Рацирака, вице-президент Института передовых исследований в области геополитики из Бразилии Марко Антонио де Фрейташ Кутиньо и генеральный секретарь Демократической партии борьбы Индонезии Хасто Кристиянто.

Наблюдатели посетили избирательные участки как в центре Уфы, так и в сельских районах республики. Их мнение единогласно: голосование организовано на высоком уровне, проходит прозрачно и полностью в соответствии с законодательством.

Хусейн Барыш Достер обратил внимание на высокую явку — свыше 60% — и присутствие избирателей всех возрастов. По его словам, это демонстрирует ответственный подход государства и стремление к демократии. Он также отметил удобство трёхдневного формата голосования, сравнив его с однодневным в Турции, где людям приходится стоять в очередях по 30–40 минут.

Софи Рацирака поблагодарила Россию за дружбу и подчеркнула высокий уровень технологического оснащения участков. «Везде установлены камеры, передающие видеоинформацию в централизованном режиме. Это новые технологии, которые мы пока не можем позволить себе в Мадагаскаре», — отметила она. Также она выделила значительную роль женщин в организации выборов и тёплый приём со стороны сотрудников комиссий.

Марко Антонио де Фрейташ Кутиньо заявил о достойной организации как в городе, так и в сельской местности. Он особо подчеркнул работу наблюдателей и высокую информированность населения, что, по его мнению, свидетельствует о легитимности процесса.

Хасто Кристиянто обратил внимание на политическую осведомлённость российской молодёжи. Он пообщался с избирателем, который голосовал впервые, и был приятно удивлён: молодой человек заранее изучил предвыборную программу и познакомился со всеми кандидатами.

Профессор кафедры теории государства и права университета имени О. Е. Кутафина Илья Чечельницкий рассказал о работе мониторинговой группы в Стерлитамакском и Ишимбайском районах. Эксперты пообщались с представителями избирательных комиссий и наблюдателями от всех политических партий и сошлись во мнении: выборы проходят прозрачно и конкурентно, а Башкортостан традиционно отличается высокой избирательной активностью.

На выборах в Республике Башкортостан работают 9 международных наблюдателей, представляющих пять стран — Индонезию, Бразилию, Мадагаскар, Турцию и Германию. Выборы проходят с 18 по 20 сентября. По данным регионального ЦИК, явка на вечер субботы 19 сентября составила 54,64%.

Источник и фото: ИА «Башинформ»