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20 Сентября , 06:34

На выборах в Башкирии проголосовала Россия

В первый день голосования, 18 сентября, одной из первых на избирательный участок в селе Мраково Кугарчинского района пришла местная жительница с необычным именем — Россия.

На выборах в Башкирии проголосовала РоссияНа выборах в Башкирии проголосовала Россия
На выборах в Башкирии проголосовала Россия

По её словам, гражданская позиция у неё сформировалась с детства, и пройти мимо столь значимого события она не может. «Голосуя сегодня, мы формируем будущее, в котором будем жить не только мы, но и следующие поколения», — отметила женщина.

Активная жизненная позиция в семье Ишбаевых передаётся из поколения в поколение: 70 летняя мама России Чулпановны возглавляет участковую избирательную комиссию в селе Кугарчи, сообщает издание «Кугарчинские вести».

История её имени не менее интересна. Она родилась в 1976 году. Изначально родители хотели назвать её Ралиёй, но по дороге в ЗАГС отец забыл выбранное имя и записал дочь Расиёй. А когда девушка получала паспорт, имя исправили на Россию. Получилось так, что она носит это имя ещё с тех времён, когда современного названия страны не существовало.

Образовательный и профессиональный путь России Чулпановны насыщен: она училась на бухгалтерских курсах в Стерлитамаке, в авиационном институте Кумертау и заочно в Московском финансово экономическом институте. Трудовую деятельность начала в сельсовете родного села Кугарчи, где проработала 14 лет. Затем четыре года трудилась в Уфе экономистом в Министерстве культуры. Вернувшись в родные края, 14 лет посвятила работе на почте, после чего перешла в Мраковский сельсовет. Сейчас она работает контролёром газового хозяйства в Кугарчинском районе.

Источник: ИА «Башинформ»

Фото: Гульназ Саиткулова / «Кугарчинские вести»

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