+15 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Актуально
20 Сентября , 03:38

В Башкирии начался финальный день выборов

Голосование проходит в привычном формате — с 8:00 до 20:00 по уфимскому времени. В третий, завершающий день выборов открыты все 3250 участков. Акция «Рахмат», которая в 2026 году носит исключительно скидочный характер, продолжает действовать на каждом из них.

В Башкирии начался финальный день выборовВ Башкирии начался финальный день выборов
В Башкирии начался финальный день выборов

Помимо депутатов Госдумы, жителям республики предстоит избрать депутатов Уфимского городского совета и представителей органов местного самоуправления. Также на голосование вынесены: выборы депутата Госсобрания — Курултая РБ по Кизильскому округу № 28, депутатов Советов двух сельских поселений Аургазинского и Белорецкого районов и дополнительные выборы в представительные органы местного самоуправления.

По данным Центризбиркома РБ, на 1 июля 2026 года в Башкирии насчитывается 2 955 278 избирателей. К вечеру субботы, 19 сентября, явка составила 54,64%.

В Уфе наибольшую активность проявили Дёмский, Калининский и Советский районы. Высокие показатели также в Агидели, Кумертау, Нефтекамске и Салавате. Явка выше 60% зафиксирована в Аскинском, Балтачевском, Бижбулякском, Благоварском, Бураевском, Дюртюлинском, Ермекеевском, Илишевском, Кигинском, Миякинском, Салаватском, Татышлинском, Фёдоровском и Чекмагушевском районах.

По всем вопросам, связанным с выборами, работает горячая линия: 8-800-200-00-20.

Предварительные итоги голосования станут известны к утру понедельника, 21 сентября. Общие результаты выборов в Госдуму Центральная избирательная комиссия России определит не позднее 5 октября, а официально опубликует не позднее 11 октября.

Источник и фото: ИА «Башинформ»

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
19 Сентября , 06:34
В Стерлитамаке молодожёны проголосовали перед визитом в ЗАГС
Местные новости
18 Сентября , 05:54
В Стерлитамаке на участок пришёл необычный избиратель
Местные новости
18 Сентября , 06:27
Инспекторы ПДН побеседовали со студентами стерлитамакского колледжа
Актуально
19 Сентября , 04:47
Акция «Рахмат» в Башкирии пользуется спросом у избирателей
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru