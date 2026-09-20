В Башкирии начался финальный день выборов

Помимо депутатов Госдумы, жителям республики предстоит избрать депутатов Уфимского городского совета и представителей органов местного самоуправления. Также на голосование вынесены: выборы депутата Госсобрания — Курултая РБ по Кизильскому округу № 28, депутатов Советов двух сельских поселений Аургазинского и Белорецкого районов и дополнительные выборы в представительные органы местного самоуправления.

По данным Центризбиркома РБ, на 1 июля 2026 года в Башкирии насчитывается 2 955 278 избирателей. К вечеру субботы, 19 сентября, явка составила 54,64%.

В Уфе наибольшую активность проявили Дёмский, Калининский и Советский районы. Высокие показатели также в Агидели, Кумертау, Нефтекамске и Салавате. Явка выше 60% зафиксирована в Аскинском, Балтачевском, Бижбулякском, Благоварском, Бураевском, Дюртюлинском, Ермекеевском, Илишевском, Кигинском, Миякинском, Салаватском, Татышлинском, Фёдоровском и Чекмагушевском районах.

По всем вопросам, связанным с выборами, работает горячая линия: 8-800-200-00-20.

Предварительные итоги голосования станут известны к утру понедельника, 21 сентября. Общие результаты выборов в Госдуму Центральная избирательная комиссия России определит не позднее 5 октября, а официально опубликует не позднее 11 октября.

Источник и фото: ИА «Башинформ»