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11 Февраля , 15:39

Девятнадцатилетняя девушка-тракторист из Башкирии продолжает семейную профессию

Министр труда Башкирии Ленара Иванова поделилась историей о 19-летней Алине Галиуллиной, которая  работает на ферме «Красная Башкирия» в Абзелиловском районе. Интересно то, что выбор профессии для нее был очевиден: уже не одно поколение ее семьи посвятило свою жизнь этому ремеслу.

Девятнадцатилетняя девушка-тракторист из Башкирии продолжает семейную профессию
Девятнадцатилетняя девушка-тракторист из Башкирии продолжает семейную профессию

После окончания Баймакского колледжа Алина обратилась в службу занятости и стала участницей адресной программы социальной помощи для безработных. Она заключила контракт, и в первые месяцы работы была обеспечена финансовой поддержкой.  Девушка присоединилась к команде фермы «Красная Башкирия» в сентябре прошлого года. Она настолько предана своей работе, что с нетерпением ждет наступления весны. В настоящее время они с тракторной бригадой готовят технику к посеву. По рассказу руководителя министерства труда, коллеги относятся к Алине с заботой и хвалят ее энергию и преданность труду.

Источник: Ленара Иванова, телеграм 

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