Девятнадцатилетняя девушка-тракторист из Башкирии продолжает семейную профессию

После окончания Баймакского колледжа Алина обратилась в службу занятости и стала участницей адресной программы социальной помощи для безработных. Она заключила контракт, и в первые месяцы работы была обеспечена финансовой поддержкой. Девушка присоединилась к команде фермы «Красная Башкирия» в сентябре прошлого года. Она настолько предана своей работе, что с нетерпением ждет наступления весны. В настоящее время они с тракторной бригадой готовят технику к посеву. По рассказу руководителя министерства труда, коллеги относятся к Алине с заботой и хвалят ее энергию и преданность труду.

Источник: Ленара Иванова, телеграм