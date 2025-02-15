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Автоклуб

Автоклуб
10 Марта , 14:24
Нужен материал для изготовления маскировки
Автоклуб
15 Февраля 2025, 08:30
Стерлитамакский многопрофильный колледж - для фронта и победы
Автоклуб
2 Января 2025, 05:29
Уфимцы Рустам Набиев с супругой станут многодетной парой
Автоклуб
22 Августа 2024, 15:07
Танкист с позывным «Мирон» поблагодарил неравнодушных стерлитамаковцев за помощь
Автоклуб
4 Августа 2024, 09:30
В Стерлитамаке в аварии с участием двух отечественных автомашин погибла девушка
Автоклуб
9 Июля 2024, 17:16
В Башкирии нетрезвый водитель, скрываясь от автоинспекторов, ушёл под воду вместе «Нивой»
Автоклуб
7 Июля 2024, 11:49
В Башкирии остановлен молодой человек, ездивший с фальшивыми водительскими правами
Автоклуб
6 Июля 2024, 11:23
В Башкирии участник войны с немецко-фашистскими захватчиками отпраздновал вековой юбилей
Автоклуб
6 Июля 2024, 08:55
В Башкирии спасённая ворона нашла себе друзей среди домашних кошек
Автоклуб
23 Июня 2024, 08:15
Что за зверь? Этот вопрос обращён к подписчикам телеграмм-канала «Башприрода»
Автоклуб
17 Июня 2024, 05:30
В Башкирии колесо обозрения стало ловушкой для шести отдыхающих из-за аварийной ситуации (удар молнией) на электростанции
Автоклуб
12 Мая 2024, 05:08
В столице страны выставка «Россия» станет местом бракосочетания четырёх пар из Башкирии
Автоклуб
24 Марта 2024, 06:40
В Башкирии собаки напали на косулю
Автоклуб
21 Марта 2024, 16:54
В нацпарке «Башкирия» посчитали лесных обитателей
Автоклуб
10 Марта 2024, 13:50
В Башкирии успешно завершены поиски пропавшей шестилетней девочки
Автоклуб
8 Марта 2024, 13:20
В нацпарке «Башкирия» набирает популярность экотропа «Таллы»
Автоклуб
11 Февраля 2024, 10:39
Девятнадцатилетняя девушка-тракторист из Башкирии продолжает семейную профессию
Автоклуб
10 Февраля 2024, 09:30
В Башкирии в снежном дорожном заносе заблокировало автомобиль
Автоклуб
13 Января 2024, 13:12
Воины спецоперации поздравили журналистов Башкирии с профессиональным праздником
Автоклуб
6 Января 2024, 06:15
В Башкирии работники ГАИ оказали помощь людям из сломавшегося автомобиля
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В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
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31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
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