Танкист с позывным «Мирон» поблагодарил неравнодушных стерлитамаковцев за помощь

Боец танкового батальона полка «Башкортостан» с позывным «Мирон», приехавший в Стерлитамак в отпуск, побывал в гостях у волонтёров. Он - механик- водитель. Ему вручены нужные на фронте вещи, сделанные руками волонтеров. Он поблагодарил за подарки, особенно за маскировочные сети, спасающие жизни воинов и боевую технику. По традиции «Мирон» расписался на знамени Башкирии.

Делясь впечатлениями от встречи, волонтёры говорили о том, что невероятно приятно слышать такие слова благодарности.

В ближайшее время мы опубликуем интервью с танкистом.

Напомним, что помощь для передовой и госпиталей принимается по адресу ул. Комсомольская, 5 (остановка транспорта «Колхозный рынок»), третий этаж. В ТРК "Аструм" вас ждут ежедневно с 10 до 21 часа. Уточнить детали можно по номеру телефона +7 917 360 32 45. Также можно позвонить координатору Данису Гатаулину (+7 917 456 15 30).

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462 89-17; 8 (3473) 20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).