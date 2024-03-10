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10 Марта , 18:50

В Башкирии успешно завершены поиски пропавшей шестилетней девочки

Сообщение об исчезновении поступило сегодня в 15 часов.

В Башкирии успешно завершены поиски пропавшей шестилетней девочки
В Башкирии успешно завершены поиски пропавшей шестилетней девочки

Девочка исчезла из двора многоквартирного дома в городе Кумертау. Во время поисковых работ были задействованы техника и люди. Поиски длились чуть более двух часов и завершились успехом. Жизни и здоровью малышки ничто не угрожает.

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