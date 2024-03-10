В Башкирии успешно завершены поиски пропавшей шестилетней девочки
Сообщение об исчезновении поступило сегодня в 15 часов.
В Башкирии успешно завершены поиски пропавшей шестилетней девочки
Девочка исчезла из двора многоквартирного дома в городе Кумертау. Во время поисковых работ были задействованы техника и люди. Поиски длились чуть более двух часов и завершились успехом. Жизни и здоровью малышки ничто не угрожает.
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