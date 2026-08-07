В Башкирии собирают первый БПЛА-батальон имени Мусы Гареева

Почему появился батальон БПЛА

Необходимость в специализированном подразделении продиктована современной обстановкой на фронте: беспилотники сегодня выполняют широкий спектр задач — от разведки и прикрытия наступательных действий до уничтожения вражеской техники и защиты гражданских объектов и транспортных магистралей. Инициатива сформировать именной батальон из жителей республики исходила от командира одной из дивизий: он обратил внимание на то, что в Башкирии много мотивированной молодёжи. Предложение было направлено главе республики Радию Хабирову, который его поддержал.

Кто может стать оператором дрона

В батальон набирают мужчин не старше 35 лет — такое возрастное ограничение установлено Минобороны РФ. По словам Артура Юмагужина, для работы с беспилотниками особенно важны быстрая реакция, способность оперативно анализировать картинку на мониторе и интуитивно управлять джойстиком — эти качества часто лучше развиты у молодых людей. Кроме того, схожий возраст бойцов способствует более слаженному взаимодействию внутри подразделения. Командирами станут молодые офицеры из Башкирии, уже имеющие серьёзный боевой опыт.

Условия службы

Служба осуществляется на основании специального годового контракта. По истечении года военнослужащий может либо вернуться к гражданской жизни, либо остаться и заключить бессрочный контракт.

Финансовое обеспечение

За год службы рядовой может получить до 4 120 000 рублей. Дополнительно предусмотрены премиальные выплаты за уничтожение техники противника — в диапазоне от 25 000 до 1 000 000 рублей.

Требования к кандидатам

Ключевое требование — категория годности «А» по состоянию здоровья. Помимо этого, важны развитая моторика, внимательность, ответственность, высокая скорость реакции и гибкость мышления.

Приём девушек

На службу в батальон девушки не принимаются.

Символическое значение имени батальона

Название подразделения — дань памяти легендарному лётчику Мусе Гарееву, дважды Герою Советского Союза. Как отметил Юмагужин, в годы Великой Отечественной войны лётчики были военной элитой, а сегодня аналогичную роль играют операторы БПЛА: они контролируют ситуацию на поле боя дистанционно — через монитор и джойстик.

Обеспечение техникой

Беспилотные аппараты поступают по нескольким каналам: в первую очередь — за счёт прямых поставок от Минобороны РФ. Кроме того, активно используются башкирские разработки: FPV‑дроны «Уфимец», которые уже почти два года эффективно применяются на фронте. Их преимущество — в высокой грузоподъёмности и возможности недорогой и быстрой модернизации. Также в работе задействованы тяжёлые гексакоптеры «Кыш Бабаи», которые постоянно совершенствуются.

Гарантии закрепления личного состава

По поручению главы республики Радия Хабирова, после регистрации в батальоне имени Мусы Гареева каждый боец находится под особым контролем — это призвано исключить переход военнослужащих в другие подразделения.

Преимущества для бойцов и перспективы после службы

Артур Юмагужин особо подчеркнул, что служба в батальоне — это не только выполнение воинского долга, но и серьёзный профессиональный старт. В течение первых трёх месяцев бойцы проходят обучение и получают авиационный документ государственного образца — он даёт право работать с серьёзными беспилотными системами в гражданской сфере. Такой специалист востребован в самых разных отраслях: от МЧС и медицины до сельского хозяйства и логистики.

Современные технологии позволяют операторам БПЛА поражать цели на расстоянии в десятки километров, что существенно снижает риски для личного состава по сравнению с действиями на передовой. При этом результативность работы напрямую отражается в денежном вознаграждении.

По итогам года службы военнослужащий получает удостоверение ветерана боевых действий, а при наличии заслуг — государственные награды, которые дают право на федеральные и региональные льготы. Среди дополнительных преимуществ — возможность поступления в любой вуз без конкурса, содействие в трудоустройстве, а также регулярные отпуска продолжительностью 15 дней для поездок домой.

Артур Юмагужин отметил, что глава Башкирии Радий Хабиров с самого начала поддержал эту инициативу, увидев в ней не просто формирование очередного подразделения, а создание реального социального лифта для молодых людей. В республике выстроена чёткая система поддержки семей участников СВО.

Советник уверен, что батальон будет востребован: спустя год службы бойцы вернутся домой не только с наградами и заработанными средствами, но и с востребованной профессией, которая станет надёжной опорой в мирной жизни.

«Приходите, всему научим», — приглашает Артур Юмагужин.

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Источник: «Молодёжная газета»