БСК сократила объем выбросов в атмосферу на 217 тонн в Башкирии

Это, в частности, связано с уменьшением выбросов в атмосферу и очисткой сточных вод. Компания Башкирская содовая компания (БСК) представила на совещании информацию о проведенных экологических мерах.

Радий Хабиров подчеркнул, что компания успешно разрабатывает экологическую ситуацию, которая формировалась в течение десятилетий. Он также отметил, что БСК подписала соглашение о сокращении выбросов в 2023 году. Компания обязуется уменьшить общий объем загрязняющих веществ в период с 2023 по 2030 год на 5700 тонн, о чем уже сообщали в «Башинформе».

Представители БСК рассказали о проделанной работе за год и обозначили планы на ближайшую перспективу. Одним из мероприятий является оснащение автоматическими средствами измерения, техническими средствами фиксации и передачи информации на производстве «Сода». В настоящее время на производстве есть 21 стационарный источник выбросов. Проектные работы планируется завершить в 2024-2025 годах, а в 2026-2028 годах планируется поэтапное завершение монтажных работ и начало эксплуатации.

Для очистки воздуха на производстве «Сода» испытали плазменно-каталитическую установку «Ятаган». Однако, несмотря на то, что испытания показали незначительное снижение концентрации оксида углерода в выбросах после проведения очистки, установка требует доработки. Повторные испытания запланированы на май текущего года. Кроме того, компания продолжает обновление оборудования. На данный момент выполнена 74% работ по техническому перевооружению стадии дегазации ПВХ, а техническое перевооружение узлов ректификации и синтеза выполнено на 30%. Готовность к модернизации газоочистного оборудования, систем аспирации и замены колонного оборудования составляет 12-16%.

Компания получила комплексное экологическое разрешение (КЭР) на производство «Сода». Этот документ выдан Росприроднадзором и содержит обязательные требования по охране окружающей среды. Что касается производства «Каустик», то в настоящее время ведется работа по доработке КЭР в соответствии со замечаниями Минпромторга. Повторное подача заявления планируется до 27 апреля.

БСК отметила, что в 2023 году были выделены средства на общую сумму 791,8 млн рублей для реализации природоохранных мероприятий. Это позволило снизить объем загрязнений на 217,6 тонн, что составляет 100% от запланированного. На 2024 год закладывается бюджет в размере 2,33 млрд рублей для дальнейших природоохранных мероприятий.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: архив ИА "Башинформ"