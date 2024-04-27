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Экология

Экология
20 Октября , 09:18
В Башкирии выпустили в реку Белую более 62 тысяч мальков стерляди
Экология
27 Апреля 2024, 16:57
В рамках акции «Зелёная Башкирия» в Стерлитамаке сажают деревья под руководством экспертов
Экология
5 Апреля 2024, 13:30
Радий Хабиров обозначил четыре главных направления в сфере охраны природы Башкирии
Экология
5 Апреля 2024, 13:13
БСК сократила объем выбросов в атмосферу на 217 тонн в Башкирии
Экология
21 Июля 2023, 12:10
В Башкирии закупили партию спецоборудования для охраны лесов
Экология
20 Декабря 2022, 09:18
В Башкортостане реализуются проекты, улучшающие условия жизни более 40 тысяч человек
Экология
4 Сентября 2022, 05:25
В 2022-2023 годах в Башкирии ликвидируют свалки за счёт федеральных средств
Экология
29 Июля 2022, 18:29
Жара, июль, штиль и смог
Экология
11 Июня 2022, 08:01
В Башкирии в рамках акции "Сад памяти" высажено 580 тысяч деревьев
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