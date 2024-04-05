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Экология
5 Апреля , 18:30

Радий Хабиров обозначил четыре главных направления в сфере охраны природы Башкирии

Сегодня, 5 апреля, в Уфе состоялось совещание под председательством Главы Башкортостана Радия Хабирова, на котором обсуждались вопросы экологического мониторинга на промышленных предприятиях региона.

Радий Хабиров обозначил четыре главных направления в сфере охраны природы Башкирии
Радий Хабиров обозначил четыре главных направления в сфере охраны природы Башкирии

На совещании также присутствовала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова в режиме видеоконференцсвязи.

Глава республики выразил свою благодарность руководителю Росприроднадзора и всем сотрудникам организации за результативное сотрудничество. Он подчеркнул, что работают они, как единый механизм, и вместе они собираются справиться с революционными задачами, предстоящими в области охраны окружающей среды.

Глава Башкирии указал на четыре ключевых направления работы в этой сфере, над которыми активно трудятся в регионе. Первое направление касается выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в котором Башкортостан занимает седьмое место в стране по объему выбросов. Он отметил проблему загазованности и подчеркнул, что в рамках регионального мониторинга уже установлены несколько автоматизированных станций контроля. Кроме того, были подписаны соглашения с предприятиями по снижению выбросов, и уже видны результаты.

Второе направление – загрязняющие сточные воды, где регион занимает 17-е место в стране. Он отметил, что «Башкирская содовая компания» уже обратилась и получила комплексное экологическое разрешение, и она работает над исправлением ситуации. Вплоть до конца 2024 года все предприятия должны получить соответствующие разрешения от Росприроднадзора, но пока такие разрешения имеют только восемь юридических лиц, и еще несколько заявок рассматриваются.

Глава Башкирии обратил внимание на неудовлетворительную ситуацию и призвал коллег проявить инициативу в этом вопросе.

Таким образом, Глава Башкирии представил четыре ключевых направления работы в сфере охраны окружающей среды региона. Он подчеркнул необходимость снижения выбросов в атмосферу и загрязняющих сточных вод, а также отметил важность в ликвидации накопленного вреда окружающей среде и в республике уже начали работу по созданию порядка по добыче полезных ископаемых.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Олег Яровиков

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