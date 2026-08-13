В Стерлитамаке полиция изъяла крупную партию гашиша у наркокурьера

Мужчина был остановлен 7 августа около 23:00 в селе Мариинский Стерлитамакского района — в его обуви нашли четыре пакетика с веществом растительного происхождения.

В телефоне задержанного обнаружили координаты четырёх тайников-закладок в том же селе. Оттуда изъяли ещё четыре пакетика.

При обыске арендованной квартиры на улице Строителей в Стерлитамаке полицейские нашли 16 свёртков с гашишем общей массой более 120 граммов, электронные весы, пустые пакеты, телефоны и неодимовые магниты. Экспертиза подтвердила — изъятое является гашишем массой 123 грамма, что относится к крупному размеру.

По данным оперативников, мужчина приехал в Стерлитамак из Уфы несколько дней назад и работал розничным наркокурьером в интернет-магазине.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере организованной группой). Фигурант заключён под стражу.

Источник и фото: МВД по РБ.