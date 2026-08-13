+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Местные новости
13 Августа , 07:11

В Стерлитамаке полиция изъяла крупную партию гашиша у наркокурьера

Сотрудники Управления по незаконному обороту наркотиков МВД по Башкортостану задержали 24-летнего жителя Уфы.

В Стерлитамаке полиция изъяла крупную партию гашиша у наркокурьераВ Стерлитамаке полиция изъяла крупную партию гашиша у наркокурьера
В Стерлитамаке полиция изъяла крупную партию гашиша у наркокурьера

Мужчина был остановлен 7 августа около 23:00 в селе Мариинский Стерлитамакского района — в его обуви нашли четыре пакетика с веществом растительного происхождения.

В телефоне задержанного обнаружили координаты четырёх тайников-закладок в том же селе. Оттуда изъяли ещё четыре пакетика.

При обыске арендованной квартиры на улице Строителей в Стерлитамаке полицейские нашли 16 свёртков с гашишем общей массой более 120 граммов, электронные весы, пустые пакеты, телефоны и неодимовые магниты. Экспертиза подтвердила — изъятое является гашишем массой 123 грамма, что относится к крупному размеру.

По данным оперативников, мужчина приехал в Стерлитамак из Уфы несколько дней назад и работал розничным наркокурьером в интернет-магазине.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере организованной группой). Фигурант заключён под стражу.

Источник и фото: МВД по РБ.

В Стерлитамаке полиция изъяла крупную партию гашиша у наркокурьера
В Стерлитамаке полиция изъяла крупную партию гашиша у наркокурьера
В Стерлитамаке полиция изъяла крупную партию гашиша у наркокурьера
В Стерлитамаке полиция изъяла крупную партию гашиша у наркокурьера
В Стерлитамаке полиция изъяла крупную партию гашиша у наркокурьера
Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
31 Августа , 09:39
В Стерлитамаке врачи борются за жизнь трёхлетнего ребёнка, попавшего в ДТП
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru