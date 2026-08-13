+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Местные новости
13 Августа , 09:28

Жительница Стерлитамака потеряла крупную сумму при попытке устроить личную жизнь

В полицию Стерлитамака обратилась 39-летняя местная жительница. Она познакомилась в сети с мужчиной, который представился моряком и заявил, что находится в морях Испании.

Жительница Стерлитамака потеряла крупную сумму при попытке устроить личную жизньЖительница Стерлитамака потеряла крупную сумму при попытке устроить личную жизнь
Жительница Стерлитамака потеряла крупную сумму при попытке устроить личную жизнь

В ходе общения он пообещал отправить ей подарок, но для получения потребовал оплатить таможенные пошлины.

Женщина поверила и перевела с кредитной карты более 112 тысяч рублей. Подарок так и не пришёл, а «моряк» перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба). Максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы.

Полиция предупреждает: мошенники часто представляются военными, моряками, врачами или сотрудниками крупных компаний. Не переводите деньги незнакомцам, не оплачивайте пошлины и сборы, не сообщайте данные карт и коды из СМС. Настоящий подарок не должен обходиться вам в круглую сумму.

По информации УМВД по Стерлитамаку.

Фото сгенерировано ИИ.

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
31 Августа , 09:39
В Стерлитамаке врачи борются за жизнь трёхлетнего ребёнка, попавшего в ДТП
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru