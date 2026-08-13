Жительница Стерлитамака потеряла крупную сумму при попытке устроить личную жизнь

В ходе общения он пообещал отправить ей подарок, но для получения потребовал оплатить таможенные пошлины.

Женщина поверила и перевела с кредитной карты более 112 тысяч рублей. Подарок так и не пришёл, а «моряк» перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба). Максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы.

Полиция предупреждает: мошенники часто представляются военными, моряками, врачами или сотрудниками крупных компаний. Не переводите деньги незнакомцам, не оплачивайте пошлины и сборы, не сообщайте данные карт и коды из СМС. Настоящий подарок не должен обходиться вам в круглую сумму.

По информации УМВД по Стерлитамаку.

Фото сгенерировано ИИ.