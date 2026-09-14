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Местные новости
14 Сентября , 10:08

В Стерлитамаке в 2027 году капитально отремонтируют детский сад № 76

Глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов вместе с коллегами посетил детский сад № 76, где в 2027 году запланирован капитальный ремонт.

В Стерлитамаке в 2027 году капитально отремонтируют детский сад № 76В Стерлитамаке в 2027 году капитально отремонтируют детский сад № 76
В Стерлитамаке в 2027 году капитально отремонтируют детский сад № 76

Здание построено в 1972 году и имеет высокую степень износа. Сегодня дошкольное учреждение посещают более 240 детей.

На время ремонта воспитанников распределят по близлежащим детским садам. Глава администрации поручил руководству учреждения взаимодействовать с родителями на всех этапах работ и совместно продумать оформление групп.

«Ремонт должен быть не только качественным, но и функциональным, чтобы обновлённый детский сад стал ещё одним поводом для каждого ребёнка с удовольствием идти туда по утрам», — подчеркнул Эмиль Шаймарданов.

Особое внимание уделят сохранению исторического облика: в музыкальном зале есть интересная лепнина на стенах, которую планируют оставить. Также благоустроят территорию. Коллегам поручено изучить опыт других учреждений.

Шаймарданов отметил, что таких дошкольных учреждений в городе немало — их будут постепенно обновлять по программе капитального ремонта.

Источник и фото: страница ВК Эмиля Шаймарданова.

В Стерлитамаке в 2027 году капитально отремонтируют детский сад № 76
В Стерлитамаке в 2027 году капитально отремонтируют детский сад № 76
В Стерлитамаке в 2027 году капитально отремонтируют детский сад № 76
В Стерлитамаке в 2027 году капитально отремонтируют детский сад № 76
В Стерлитамаке в 2027 году капитально отремонтируют детский сад № 76
В Стерлитамаке в 2027 году капитально отремонтируют детский сад № 76
В Стерлитамаке в 2027 году капитально отремонтируют детский сад № 76
В Стерлитамаке в 2027 году капитально отремонтируют детский сад № 76
В Стерлитамаке в 2027 году капитально отремонтируют детский сад № 76
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