В Стерлитамаке пенсионерка отдала мошенникам больше полутора млн рублей

Как сообщили в МВД по Башкортостану, с женщиной связались через мессенджер неизвестные, представившиеся сотрудниками ФСБ и Федерального казначейства. Они заявили, что от её имени проводятся незаконные банковские операции, а деньги якобы уходят на финансирование террористической организации.

Под психологическим давлением пенсионерку убедили перевести сбережения на «безопасный счёт». Женщина сняла вклад и внесла средства через банкоматы на счета мошенников. Ущерб составил около 1 миллиона 599 тысяч рублей.

Однако когда аферисты потребовали перевести ещё миллион — якобы для закрытия четырёх оформленных на неё кредитов, — пенсионерка заподозрила обман. Она прекратила следовать указаниям и рассказала о случившемся дочери.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество в особо крупном размере». Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.

Источник: МВД по РБ.

Фото: Айгуль Хуснурьялова.