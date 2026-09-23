Пострадавшую при пожаре в Стерлитамаке доставили санитарной авиацией в Уфу
Одну из пострадавших при пожаре в ТСК «Солнечный» в Стерлитамаке доставили по линии санитарной авиации в ожоговый центр ГКБ № 18. Её состояние оценивается как крайне тяжёлое. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.
Пострадавшую при пожаре в Стерлитамаке доставили санитарной авиацией в Уфу
Четверо других пострадавших продолжают лечение в ГКБ № 1 Стерлитамака. Их состояние — средней степени тяжести.
Всем пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, отметил министр.
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