Гимнастка из Стерлитамака представит Россию на Олимпиаде

Гимнастка из Стерлитамака Полина Дмитриева вошла в состав сборной России на IV летние юношеские Олимпийские игры.

Состав утвердили на заседании исполкома Олимпийского комитета РФ, сообщил министр спорта Михаил Дегтярёв.

В команду вошли 13 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Курской, Воронежской и Волгоградской областей. Сборная выступит с национальной символикой, а в случае побед будет звучать гимн России.

Игры пройдут с 31 октября по 13 ноября 2026 года в Сенегале. За 14 дней около 2700 атлетов разыграют 153 комплекта наград в 25 видах спорта. Дакар-2026 станет первым мультиспортивным турниром такого уровня на африканском континенте.

Ранее Полина Дмитриева завоевала четыре золотые и одну серебряную медали на первенстве Европы.

Фото: Валерий Шахов.

Источник: ИА "Башинформ".