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Местные новости
24 Сентября , 05:55

Жительница Стерлитамака поверила в денежный выигрыш и лишилась денег

В полицию Стерлитамака обратилась 39-летняя местная жительница. Она стала жертвой мошенников, поверив в «подарок на день рождения».

Жительница Стерлитамака поверила в денежный выигрыш и лишилась денегЖительница Стерлитамака поверила в денежный выигрыш и лишилась денег
Жительница Стерлитамака поверила в денежный выигрыш и лишилась денег

Женщина получила в интернете сообщение с поздравлением и информацией о подарке. Перейдя по ссылке, она узнала, что якобы выиграла денежный приз. Для его получения требовалось оплатить госпошлину — женщина перечислила более 3 тысяч рублей, но обещанных денег так и не получила. Когда она попыталась связаться с отправителем и потребовать возврат, её заблокировали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество путём обмана или злоупотребления доверием).

Полиция напоминает: мошенники часто используют обещания выигрышей и призов, чтобы завладеть деньгами. Если для получения приза вас просят сначала заплатить — это серьёзный повод насторожиться. Предупредите о таких схемах близких, особенно пожилых родственников.

По информации УМВД по Стерлитамаку.

Фото сгенерировано ИИ.

Автор:Ирина Петрова
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