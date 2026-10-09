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Местные новости
9 Октября , 11:38

Житель Стерлитамака удостоен государственной награды

9 октября в Уфе Глава региона Радий Хабиров вручил государственные награды России и Башкортостана.

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Житель Стерлитамака удостоен государственной наградыЖитель Стерлитамака удостоен государственной награды
Житель Стерлитамака удостоен государственной награды

В преддверии Дня Республики орденами и медалями, почётными грамотами, званиями и благодарностями отмечены достижения работников государственных и муниципальных органов, специалистов промышленности, сельского и лесного хозяйства, культуры, образования и науки, здравоохранения, связи и средств массовой информации. 

В числе награждённых -  стерлитамаковец Виль Рашидович Ибрагимов.

Директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Башкортостан «Стерлитамакский медицинский колледж»   удостоен звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».

Поздравляем!

Источник: https://glavarb.ru

Фото: Азат Мухамедьянов, Олег Яровиков. 

 

Житель Стерлитамака удостоен государственной награды
Житель Стерлитамака удостоен государственной награды
Житель Стерлитамака удостоен государственной награды
Житель Стерлитамака удостоен государственной награды
Житель Стерлитамака удостоен государственной награды
Автор:Ирина Петрова
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