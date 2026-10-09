Житель Стерлитамака удостоен государственной награды

В преддверии Дня Республики орденами и медалями, почётными грамотами, званиями и благодарностями отмечены достижения работников государственных и муниципальных органов, специалистов промышленности, сельского и лесного хозяйства, культуры, образования и науки, здравоохранения, связи и средств массовой информации.

В числе награждённых - стерлитамаковец Виль Рашидович Ибрагимов.

Директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Башкортостан «Стерлитамакский медицинский колледж» удостоен звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».



Поздравляем!

Источник: https://glavarb.ru

Фото: Азат Мухамедьянов, Олег Яровиков.