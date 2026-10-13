В Стерлитамаке за четыре дня рейдов выявили 202 нарушения ПДД

Среди них: 8 водителей — за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 1 — за отказ от освидетельствования, 3 — за управление без водительских прав, 2 — за управление будучи лишённым прав, 2 — за выезд на встречную полосу, 2 — за проезд на запрещающий сигнал светофора, 1 — за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке.

Госавтоинспекция Стерлитамака напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдать ПДД. Безопасных всем дорог!

Фото: Розалия Хисаева.

По информации Госавтоинспекции Стерлитамака.