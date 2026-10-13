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Местные новости
13 Октября , 09:09

В Стерлитамаке за четыре дня рейдов выявили 202 нарушения ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции Стерлитамака с 9 по 12 октября провели рейдовые мероприятия. За это время выявлено 202 нарушения правил дорожного движения.

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В Стерлитамаке за четыре дня рейдов выявили 202 нарушения ПДДВ Стерлитамаке за четыре дня рейдов выявили 202 нарушения ПДД
В Стерлитамаке за четыре дня рейдов выявили 202 нарушения ПДД

Среди них: 8 водителей — за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 1 — за отказ от освидетельствования, 3 — за управление без водительских прав, 2 — за управление будучи лишённым прав, 2 — за выезд на встречную полосу, 2 — за проезд на запрещающий сигнал светофора, 1 — за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке.

Госавтоинспекция Стерлитамака напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдать ПДД. Безопасных всем дорог!

Фото: Розалия Хисаева.

По информации Госавтоинспекции Стерлитамака.

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