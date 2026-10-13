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Местные новости
13 Октября , 05:12

Жители Стерлитамака сталкиваются со взломом аккаунтов в мессенджерах

В полицию Стерлитамака поступают обращения от местных жителей о взломе аккаунтов в мессенджерах.

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Жители Стерлитамака сталкиваются со взломом аккаунтов в мессенджерахЖители Стерлитамака сталкиваются со взломом аккаунтов в мессенджерах
Жители Стерлитамака сталкиваются со взломом аккаунтов в мессенджерах

Злоумышленники, получив доступ к чужому профилю, используют его для рассылки сообщений контактам владельца — в том числе с просьбами о денежной помощи, переводе средств или передаче конфиденциальной информации.

Полиция призывает граждан соблюдать меры цифровой безопасности. Если знакомый просит перевести деньги или сообщить личные данные, свяжитесь с ним по другому каналу связи и убедитесь, что сообщение действительно от него. При обнаружении подозрительной активности сразу восстановите доступ к аккаунту и предупредите контакты о возможной рассылке от вашего имени.

По информации УМВД Стерлитамака.

Фото: Розалия Хисаева.

Автор:Ирина Петрова
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