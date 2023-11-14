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14 Ноября , 12:47

Глава Башкирии подписал указ об учреждении грантов для лучшей организации патриотического воспитания

В соответствии с этим документом, на протяжении каждого учебного года будут выделяться 10 грантов в размере 500 тысяч рублей. Определение их получателей произойдет в результате конкурсного отбора, организованного министерством образования и науки региона.

Глава Башкирии подписал указ об учреждении грантов для лучшей организации патриотического воспитания
Глава Башкирии подписал указ об учреждении грантов для лучшей организации патриотического воспитания

Как было ранее сообщено на сайте «Башинформ», в Башкирии уже успешно функционирует система патриотического воспитания на всех уровнях образования. Кроме того, в 2023 году в регионе был принят закон о патриотическом воспитании, а министерством образования и науки РБ активно разрабатывается республиканская программа патриотического воспитания до 2027 года. В рамках этого процесса был создан институт муниципальных координаторов, которые занимаются системной патриотической работой на местах.

Источник:ИА "Башинформ"

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"Стерлитамакский рабочий"

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