Глава Башкирии подписал указ об учреждении грантов для лучшей организации патриотического воспитания

Как было ранее сообщено на сайте «Башинформ», в Башкирии уже успешно функционирует система патриотического воспитания на всех уровнях образования. Кроме того, в 2023 году в регионе был принят закон о патриотическом воспитании, а министерством образования и науки РБ активно разрабатывается республиканская программа патриотического воспитания до 2027 года. В рамках этого процесса был создан институт муниципальных координаторов, которые занимаются системной патриотической работой на местах.

Источник:ИА "Башинформ"