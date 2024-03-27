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Молодёжь
27 Марта , 15:14

Михаил Мишустин отметил важность чемпионата «ГеоВызов», который проходит в Башкирии

Встреча премьер-министра правительства России Михаила Мишустина с руководителем Федерального агентства по недропользованию Евгением Петровым прошла успешно. Были обсуждены результаты работы Роснедр в 2023 году и планы на будущее, как сообщает пресс-служба правительства.

Михаил Мишустину рассказали о чемпионате «ГеоВызов»
Михаил Мишустину рассказали о чемпионате «ГеоВызов»

На этой встрече возникли разговоры о кадровом обеспечении отрасли и о необходимости популяризации профессии геолога. Один из способов - молодежное геологическое движение "ГеоВызов". Евгений Петров поделился тем, что в прошлом году в Уфе под эгидой Главы Башкирии Радия Хабирова состоялся первый международный чемпионат "ГеоВызов", который собрал студентов из геологических вузов и выпускников специализированных учебных заведений.

Михаил Мишустин отметил важность поддержки таких образовательных проектов для того, чтобы профессия геолога была привлекательной. Использование положительного опыта и современных технологий является неотъемлемой частью этого процесса.

Источник: ИА "Башинформ" 

Фото: Правительство РБ

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