Михаил Мишустин отметил важность чемпионата «ГеоВызов», который проходит в Башкирии

На этой встрече возникли разговоры о кадровом обеспечении отрасли и о необходимости популяризации профессии геолога. Один из способов - молодежное геологическое движение "ГеоВызов". Евгений Петров поделился тем, что в прошлом году в Уфе под эгидой Главы Башкирии Радия Хабирова состоялся первый международный чемпионат "ГеоВызов", который собрал студентов из геологических вузов и выпускников специализированных учебных заведений.

Михаил Мишустин отметил важность поддержки таких образовательных проектов для того, чтобы профессия геолога была привлекательной. Использование положительного опыта и современных технологий является неотъемлемой частью этого процесса.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Правительство РБ