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17 Августа , 10:57

В Башкирии мама воина спецоперации, отдавшего жизнь в бою, взяла домой его фронтовую собаку

С перевозкой помогли боевые товарищи

В Башкирии мама воина спецоперации, отдавшего жизнь в бою, взяла домой его фронтовую собаку
В Башкирии мама воина спецоперации, отдавшего жизнь в бою, взяла домой его фронтовую собаку

По сообщению газеты "Родник плюс", мама бойца спецоперации, отдавшего жизнь в бою, взяла домой его фронтовую собаку.  Андрей Егоров погиб героически – эта весть пришла в Чишминский район.  А раньше в зоне боевых действий была замечена обессиленная  овчарка. Она оголодала и из всех бойцов признала Андрея, став его боевым товарищем. Для Пирата, это кличка собаки,  пришлось заняться перешивкой бронежилета. А он в сою очередь смог освоить доставку бойцам боеприпасов. Фугасом назвали котёнка, о котором  тоже заботился Андрей. После его гибели друзья сделали всё, чтобы перевезти животных в Башкирию. Сейчас они живут у мамы Андрея

Снимки газеты "Родник плюс"

В Башкирии мама воина спецоперации, отдавшего жизнь в бою, взяла домой его фронтовую собаку
В Башкирии мама воина спецоперации, отдавшего жизнь в бою, взяла домой его фронтовую собаку
В Башкирии мама воина спецоперации, отдавшего жизнь в бою, взяла домой его фронтовую собаку
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"Стерлитамакский рабочий"

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