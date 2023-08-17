В Башкирии мама воина спецоперации, отдавшего жизнь в бою, взяла домой его фронтовую собаку

По сообщению газеты "Родник плюс", мама бойца спецоперации, отдавшего жизнь в бою, взяла домой его фронтовую собаку. Андрей Егоров погиб героически – эта весть пришла в Чишминский район. А раньше в зоне боевых действий была замечена обессиленная овчарка. Она оголодала и из всех бойцов признала Андрея, став его боевым товарищем. Для Пирата, это кличка собаки, пришлось заняться перешивкой бронежилета. А он в сою очередь смог освоить доставку бойцам боеприпасов. Фугасом назвали котёнка, о котором тоже заботился Андрей. После его гибели друзья сделали всё, чтобы перевезти животных в Башкирию. Сейчас они живут у мамы Андрея

Снимки газеты "Родник плюс"