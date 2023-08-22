Посетители фестиваля гостеприимства «Купец 2.0» в Стерлитамаке закупились на девять миллионов рублей

О том, как прошёл фестиваль гостеприимства рассказал глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов на оперативном совещании правительства. На «Купец 2.0», который проводится третий год подряд, приехали 238 ремесленников из Башкирии и других регионов страны. По предварительной оценке, ремесленных изделий было продано на сумму более шести с половиной миллионов рублей, оборот на гастроплощадках составил два с половиной миллиона.

В 2023 году основной темой фестиваля стали путешествия, туристическая зона стала обширнее.

Среди мероприятий, проводимых в рамках фестиваля, - экскурсия по Стерлитамаку, иммерсивный театр, выступление Национального симфонического оркестра Башкортостана и т.д.

Источник: https://www.bashinform.ru/news/social/2023-08-22/gosti-festivalya-kupets-2-0-v-sterlitamake-zakupilis-na-9-mln-rubley-3397469

Фото Сергея Крамскова