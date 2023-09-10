Первые часы голосования в Башкирии

Одной из первых на избирательный участок в селе Толбазы пришла Рафикова Музейна Аскаровна, которая совсем недавно отпраздновала свой 90-летний юбилей. Она отметила, что от результатов голосования зависит будущее Башкирии и ее граждан.

В Баймакском районе старт голосованию дал местный имат-хатыб Мазгар Салихов, который прочитал на избирательном участке аят.

В Зилаирском районе избирателей встречают члены участковой комиссии села Матраево в национальных костюмах. Местные жители оценили такой оригинальный подход.

Для 61-летнего Рамиля Валиуллина из Чишминского района не стало проблемой преодолеть 4 км до своего избирательного участка.

«Считаю, нужно обязательно участвовать на выборах, потому что это твой голос. Если ты хочешь каких-то хороших изменений в будущем и не ждать, что кто-то когда-то за тебя что-то сделает. Вот несмотря на непогоду, сел в машину и приехал», - говорит он.

К голосованию также присоединился город Стерлитамак.

«И свой гражданский долг выполнила, и чая перед отъездом будет с чем попить!», - рассказала корреспонденту одна из избирательниц.

#БашкортостанВыборы2023

Фото: ИА "Башинформ".