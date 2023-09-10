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10 Сентября , 08:48

В Башкирии стартовал единый день голосования

10 сентября на территории Башкирии начался Единый день голосования. Жителям республики, начиная с 8 утра и до 20.00 вечера, предстоит выбрать 110 депутатов депутатов башкирского парламента сроком на 5 лет. Помимо этого, избираться в этот день также будут кандидаты в Совет ЗАТО Межгорье, Чишминский и Приютовский поселковые советы и депутаты некоторых советов сельских поселений региона.

По словам председателя Центризбиркома РБ Илона Макаренко, эти выборы станут для республики масштабными, так как по количеству числу территориальных избирательных комиссий и участков наш регион уступает только Московской области.

В этом году впервые отправятся на выборы больше 71 тысячи граждан, достигших 18-летия. К маломобильным же гражданам домой придут волонтеры, чтобы каждый житель республики смог исполнить свой гражданский долг. Избирательные участки также специально оборудовали пандусами и перилами, установили дополнительное освещение в кабинках и не только для людей с ОВЗ.

Отдать свой голос граждане могут по месту прописки или же с фактического места проживания, подав заранее заявку на портале Госуслуг.

Автор:Эльвира Рахимова
Теги:#башкортостанвыборы2023
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