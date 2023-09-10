В Башкирии стартовал единый день голосования

По словам председателя Центризбиркома РБ Илона Макаренко, эти выборы станут для республики масштабными, так как по количеству числу территориальных избирательных комиссий и участков наш регион уступает только Московской области.

В этом году впервые отправятся на выборы больше 71 тысячи граждан, достигших 18-летия. К маломобильным же гражданам домой придут волонтеры, чтобы каждый житель республики смог исполнить свой гражданский долг. Избирательные участки также специально оборудовали пандусами и перилами, установили дополнительное освещение в кабинках и не только для людей с ОВЗ.

Отдать свой голос граждане могут по месту прописки или же с фактического места проживания, подав заранее заявку на портале Госуслуг.