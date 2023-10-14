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14 Октября , 15:19

В Стерлитамаке задержали 19-летнего злостного нарушителя ПДД и неплательщика штрафов

Автомобиль у него забрали и поместили на штрафстоянку.

В Стерлитамаке задержали 19-летнего злостного нарушителя ПДД и неплательщика штрафов
В Стерлитамаке задержали 19-летнего злостного нарушителя ПДД и неплательщика штрафов

В Стерлитамаке на улице Кочетова инспекторы ДПС остановили неплательщика административных штрафов, систематически нарушающего правила. 19-летний молодой человек, владелец ВАЗ-2115,  имеет 82 нарушения ПДД на  сумму 56 000 рублей.

Судебные приставы оформили соответствующие документы и поместили автомобиль на штрафстоянку для принудительного исполнения.

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Об этом рассказал глава регионального ГИБДД Владимир Севастьянов в социальных сетях.

Фото: телеграм-канал Владимира Севастьянова.

В Стерлитамаке задержали 19-летнего злостного нарушителя ПДД и неплательщика штрафов
В Стерлитамаке задержали 19-летнего злостного нарушителя ПДД и неплательщика штрафов
В Стерлитамаке задержали 19-летнего злостного нарушителя ПДД и неплательщика штрафов
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"Стерлитамакский рабочий"

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