В Стерлитамаке задержали 19-летнего злостного нарушителя ПДД и неплательщика штрафов

В Стерлитамаке на улице Кочетова инспекторы ДПС остановили неплательщика административных штрафов, систематически нарушающего правила. 19-летний молодой человек, владелец ВАЗ-2115, имеет 82 нарушения ПДД на сумму 56 000 рублей.

Судебные приставы оформили соответствующие документы и поместили автомобиль на штрафстоянку для принудительного исполнения.

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Жители Стерлитамака лишились иномарок из-за долгов по налогам

Об этом рассказал глава регионального ГИБДД Владимир Севастьянов в социальных сетях.

Фото: телеграм-канал Владимира Севастьянова.