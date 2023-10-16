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16 Октября , 14:15

Военные пенсионеры из Башкирии на СВО сохранили право на пенсию

Те военные пенсионеры, которые подписали контракт на военную службу и участвуют в СВО,  получат все  полагающиеся  выплаты  и 100% пенсии, которую они получали до возвращения в войска. 

Военные пенсионеры из Башкирии на СВО сохранили право на пенсию
Военные пенсионеры из Башкирии на СВО сохранили право на пенсию

 Это касается и жителей  Башкирии. Денежные выплаты они получат за прошедшие месяцы действия контракта.  Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Напомним, всё  о поступлении на службу по контракту можно уточнить по номерам: 117, 122 или 8 (347) 218-19-19, 8 (347) 248-29-31. Или в ближайшем  офисе  МФЦ «Мои документы». Заявки также принимаются через Госуслуги, чат-бот в Телеграм и официальный сайт башбат.рф.

В Стерлитамаке  можно записаться на службу по контракту по адресу ул. Шафиева,15,. Номер телефона 8-917-403-37-34. График работы штаба с 8.30 до 17.30.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото:пресс-служба Главы РБ.

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"Стерлитамакский рабочий"

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