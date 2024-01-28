В Башкирии госавтоинспекторы пришли на помощь женщине, автомобиль которой застрял в сугробе
Офицеры взяли в руки лопаты и убрали снег, мешавший движению.
В Башкирии госавтоинспекторы пришли на помощь женщине, автомобиль которой застрял в сугробе
Госавтоинспекторы пришли на помощь женщине, автомобиль которой застрял в сугробе. Они взяли в руки лопаты и убрали снег, мешавший движению. Такие неравнодушные стражи дорожного порядка живут в Нефтекамске.
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