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28 Января , 11:04

В Башкирии госавтоинспекторы пришли на помощь женщине, автомобиль которой застрял в сугробе

Офицеры взяли в руки лопаты и убрали снег, мешавший движению.

В Башкирии госавтоинспекторы пришли на помощь женщине, автомобиль которой застрял в сугробе
В Башкирии госавтоинспекторы пришли на помощь женщине, автомобиль которой застрял в сугробе

Госавтоинспекторы  пришли на помощь женщине, автомобиль которой застрял в  сугробе. Они  взяли в руки лопаты и убрали снег, мешавший движению.  Такие неравнодушные стражи дорожного порядка живут в Нефтекамске.

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"Стерлитамакский рабочий"

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