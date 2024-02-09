В Башкирии вынесли приговор матери за гибель малыша в ванной

Она признана виновной в причинении смерти по неосторожности.

Напомним, беда случилась 22 ноября 2023 года. Годовалый мальчик утонул в ванной во время купания, пока женщина отвлеклась на телефонный разговор с супругом.

Мама и бабушка попытались реанимировать ребенка, затем вызвали скорую помощь. Прибывшая бригада врачей констатировала смерть мальчика. «Подсудимая признала вину в совершенном преступлении. Суд приговорил ее к 10 месяцам ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Следкома Башкирии.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".