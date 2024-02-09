-21 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
Все новости
Новости
9 Февраля , 12:26

В Башкирии вынесли приговор матери за гибель малыша в ванной

Приговор 25-летней женщине за гибель ее годовалого малыша в ванной вынесли в Ишимбае.

В Башкирии вынесли приговор матери за гибель малыша в ванной
В Башкирии вынесли приговор матери за гибель малыша в ванной

Она признана виновной в причинении смерти по неосторожности.

Напомним, беда случилась 22 ноября 2023 года. Годовалый мальчик утонул в ванной во время купания, пока женщина отвлеклась на телефонный разговор с супругом.

Мама и бабушка попытались реанимировать ребенка, затем вызвали скорую помощь. Прибывшая бригада врачей констатировала смерть мальчика. «Подсудимая признала вину в совершенном преступлении. Суд приговорил ее к 10 месяцам ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Следкома Башкирии.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".

Сейчас читают
За спасение сестры Министр внутренних дел России наградил школьника Стерлитамака Аслана Калямова
8 Февраля , 18:30
Автор:
Читайте нас в
Выбор редакции
Новости
1 Февраля , 11:12
«Девочка-маугли». В Стерлитамаке женщина держала свою 10-летнюю дочь взаперти и никому не показывала
Новости
8 Февраля , 18:30
За спасение сестры Министр внутренних дел России наградил школьника Стерлитамака Аслана Калямова
Новости
5 Февраля , 16:30
Молодая актриса из Стерлитамака снялась в новом сериале на ТНТ
Антитеррор
7 Февраля , 16:24
В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru