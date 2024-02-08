За спасение сестры Министр внутренних дел России наградил школьника Стерлитамака Аслана Калямова

Дети возвращались из школы и уже почти дошли до дома. Аслан побежал открывать дверь подъезда, а в этот момент незнакомец подошел сзади к девочке, молча взял ее за руку и повел за собой.

Заметив это, мальчик среагировал мгновенно. Не смотря на то, что силы были неравные, он бросился на защиту сестрёнки-первоклассницы. Подбежав к мужчине и крикнув, чтобы тот немедленно отпустил ее, крепко взял Амилию за руку и потянул в сторону дома. Злоумышленник испугался и скрылся.

Ребята поднялись домой, где их встретила мама, которая сообщила о произошедшем мужу и позвонила в полицию.

В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. 18-летний местный житель признался, что попытался увести незнакомую девочку, но пояснить причину своего поступка не смог.

Министр МВД РФ Владимир Колокольцев по достоинству оценил храбрость и мужество 11-летнего школьника. Согласно решению Министра внутренних дел Аслан Калямов удостоен Почетной грамоты МВД России.

По сообщению пресс-службы МВД РБ.

Фото: скриншот видео.