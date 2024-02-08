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В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
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8 Февраля , 18:30

За спасение сестры Министр внутренних дел России наградил школьника Стерлитамака Аслана Калямова

Как мы сообщали ранее, в Стерлитамаке мужчина попытался похитить девочку, когда она вместе с братом шла по двору дома.

За спасение сестры Министр внутренних дел России наградил школьника Стерлитамака Аслан Калямова
За спасение сестры Министр внутренних дел России наградил школьника Стерлитамака Аслан Калямова

Дети возвращались из школы и уже почти дошли до дома. Аслан побежал открывать дверь подъезда, а в этот момент незнакомец подошел сзади к девочке, молча взял ее за руку и повел за собой.

Заметив это, мальчик среагировал мгновенно. Не смотря на то, что силы были неравные, он бросился на защиту сестрёнки-первоклассницы. Подбежав к мужчине и крикнув, чтобы тот немедленно отпустил ее, крепко взял Амилию за руку и потянул в сторону дома. Злоумышленник испугался и скрылся.

Ребята поднялись домой, где их встретила мама, которая сообщила о произошедшем мужу и позвонила в полицию.

В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. 18-летний местный житель признался, что попытался увести незнакомую девочку, но пояснить причину своего поступка не смог.

Министр МВД РФ Владимир Колокольцев по достоинству оценил храбрость и мужество 11-летнего школьника. Согласно решению Министра внутренних дел Аслан Калямов удостоен Почетной грамоты МВД России.

По сообщению пресс-службы МВД РБ.

Фото: скриншот видео.

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