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9 Февраля , 10:33

В перинатальном центре Башкирии выходили «дюймовочку» весом 490 г

Женщина на сроке беременности 26,1 неделя с диагнозом «преэклампсия тяжелой степени» поступила в стационар Республиканского клинического перинатального центра в начале декабря 2023 года.

В перинатальном центре Башкирии выходили «дюймовочку» весом 490 г
В перинатальном центре Башкирии выходили «дюймовочку» весом 490 г

Неродившийся ребёнок испытывал нарастающую гипоксию (кислородное голодание). Врачи решили срочно провести кесарево сечение.

Малышка появилась на свет  весом 490 граммов, ростом 28 см. Её поместили  в кувез. После анализов  подтвердилось наличие инфекции. Врачи долго и упорно боролись за здоровье ребёнка. А девочку назвали "настоящим борцом", потому что она  старалась выжить.

Сейчас состояние малышки стабилизировалось. В отделении патологии новорожденных № 1 малышка продолжает набирать вес. Она встретила свой, уже второй маленький день рождения — два месяца. Сейчас мама активно занимается дочкой и принимает непосредственное участие в лечении своей крохи.

Пожелаем здоровья маме и малышу.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: пресс-служба Республиканского клинического перинатального центра.

В перинатальном центре Башкирии выходили «дюймовочку» весом 490 г
В перинатальном центре Башкирии выходили «дюймовочку» весом 490 г
В перинатальном центре Башкирии выходили «дюймовочку» весом 490 г
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