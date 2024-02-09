В перинатальном центре Башкирии выходили «дюймовочку» весом 490 г

Неродившийся ребёнок испытывал нарастающую гипоксию (кислородное голодание). Врачи решили срочно провести кесарево сечение.

Малышка появилась на свет весом 490 граммов, ростом 28 см. Её поместили в кувез. После анализов подтвердилось наличие инфекции. Врачи долго и упорно боролись за здоровье ребёнка. А девочку назвали "настоящим борцом", потому что она старалась выжить.

Сейчас состояние малышки стабилизировалось. В отделении патологии новорожденных № 1 малышка продолжает набирать вес. Она встретила свой, уже второй маленький день рождения — два месяца. Сейчас мама активно занимается дочкой и принимает непосредственное участие в лечении своей крохи.

Пожелаем здоровья маме и малышу.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: пресс-служба Республиканского клинического перинатального центра.