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15 Февраля , 14:31

Девушка из Башкирии написала саундтрек к новому сериалу "ТНТ"

Молодая  певица из Башкирии Мария Мирова написала саундтрек к новому сериалу на ТНТ «Бедные смеются, богатые плачут» - мелодрамы о жизни обитателей особняка на Рублевке. 

Напомним, ранее мы рассказывали об актрисе из Стерлитамака, которая сыграла роль в этом фильме.  Хит Марии «Пустоцвет» сопровождает линию главной героини киноленты Кати. Мария из Мелеуза. Музыкой и вокалом она занимается с раннего детства. 

Девушка уже  успела поучаствовать и стать победительницей крупных телевизионных проектов. А в прошлом году она написала  песню «Пустоцвет», которая стала саундтреком к новому сериалу «Бедные смеются, богатые плачут». Песня в сериале звучит в оригинале.

"В понедельник смотрела премьеру, не верилось, что моя песня звучит из телевизора на ТНТ. Я очень счастлива!", - так прокомментировала событие автор песни. 

Маша дала подробное интервью журналистам  республики. Его можно прочитать здесь

Фото:пресс-служба телеканала ТНТ.

 

 

 

Молодая актриса из Стерлитамака снялась в новом сериале на ТНТ
5 Февраля , 16:30
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