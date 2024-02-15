Девушка из Башкирии написала саундтрек к новому сериалу "ТНТ"

Напомним, ранее мы рассказывали об актрисе из Стерлитамака, которая сыграла роль в этом фильме. Хит Марии «Пустоцвет» сопровождает линию главной героини киноленты Кати. Мария из Мелеуза. Музыкой и вокалом она занимается с раннего детства.

Девушка уже успела поучаствовать и стать победительницей крупных телевизионных проектов. А в прошлом году она написала песню «Пустоцвет», которая стала саундтреком к новому сериалу «Бедные смеются, богатые плачут». Песня в сериале звучит в оригинале.

"В понедельник смотрела премьеру, не верилось, что моя песня звучит из телевизора на ТНТ. Я очень счастлива!", - так прокомментировала событие автор песни.

Маша дала подробное интервью журналистам республики. Его можно прочитать здесь

Фото:пресс-служба телеканала ТНТ.