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В Стерлитамаке скорая попала под поезд. Погибла женщина, несколько человек получили травмы
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21 Февраля , 10:11

В Стерлитамаке скорая попала под поезд. Погибла женщина, несколько человек получили травмы

Авария произошла около восьми вечера на железнодорожном переезде на Стерлибашевском тракте.

В Стерлитамаке скорая попала под поезд. Погибла женщина, несколько человек получили травмы
В Стерлитамаке скорая попала под поезд. Погибла женщина, несколько человек получили травмы

Людей из автомобиля извлекали спасатели МЧС — потребовалось деблокация. 

По предварительной информации, водитель скорой выехал на переезд на красный сигнал светофора, спеша доставить пациентку в больницу. Экстренное торможение локомотива не помогло избежать столкновения.

Погибла 67-летняя пациентка, которую везли в больницу. Травмы получили два фельдшера, водитель и сопровождавший пациентку человек. 

Всех госпитализировали в городскую больницу №1.

На данный момент один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации, состояние остальных пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: МЧС по Башкирии.

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