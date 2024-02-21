В Стерлитамаке скорая попала под поезд. Погибла женщина, несколько человек получили травмы

Людей из автомобиля извлекали спасатели МЧС — потребовалось деблокация.
По предварительной информации, водитель скорой выехал на переезд на красный сигнал светофора, спеша доставить пациентку в больницу. Экстренное торможение локомотива не помогло избежать столкновения.
Погибла 67-летняя пациентка, которую везли в больницу. Травмы получили два фельдшера, водитель и сопровождавший пациентку человек.
Всех госпитализировали в городскую больницу №1.
На данный момент один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации, состояние остальных пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести.
Источник: ИА "Башинформ"
Фото: МЧС по Башкирии.