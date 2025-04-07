В Башкирии нашли потерявшегося во время сплава мужчину

По информации председателя госкомитета РБ по ЧС Кирилла Первова, опубликованной в соцсетях, группа туристов из Челябинской области совершала сплав по реке Малый Инзер. После прохождения «Айгирских порогов» один из участников упал с катамарана. По словам его знакомых, ему удалось выбраться на берег.

О происшествии спасателям сообщили лишь вечером, когда остальные туристы смогли выйти на связь. На место оперативно прибыли сотрудники госкомитета РБ по ЧС, и к утру пропавшего обнаружили.

Фото: тг-канал Кирилла Первова.