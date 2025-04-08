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8 Апреля , 10:24

Участник СВО из Башкирии планирует помогать Донбассу и после контракта

Боец СВО с позывным «Кумер» из Куюргазинского района в 2024 году подписал контракт минобороны РФ.

Участник СВО из Башкирии планирует помогать Донбассу и после контракта
Участник СВО из Башкирии планирует помогать Донбассу и после контракта

Как сообщил глава районной администрации Юлай Ильясов, мужчина служит оператором БПЛА и после завершения СВО планирует продолжать помогать Донбассу.

По словам "Кумера", он с детства наблюдал за событиями на Донбассе и видел боль местных жителей. "После окончания СВО и нашей победы я не останусь в стороне. Мы не бросим в беде  население Донбасса", - подчеркивает боец.

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (927) 310-39-33; 8 (3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. № 19).

Фото:telegram-канал главы администрации Куюргазинского района Юлая Ильясова.

 

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