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3 Августа , 10:34

В Башкирии ситуация с топливом значительно улучшилась

Замминистра промышленности РБ Олег Тыщенко в ходе брифинга в ЦУР сообщил, что за выходные очереди на АЗС заметно сократились.

В Башкирии ситуация с топливом значительно улучшиласьВ Башкирии ситуация с топливом значительно улучшилась
В Башкирии ситуация с топливом значительно улучшилась

По данным оперштаба,  в Стерлитамак в выходные направили дополнительные бензовозы,  во втором по величине городе республики очереди  уменьшились. В  Уфе сегодня  в очереди на заправках стояли 403 машины.

Положительная динамика наблюдается и в отдалённых районах, частные заправки возобновляют работу. В «красной зоне» сейчас остаются 9 муниципалитетов. Ранее Олег Тыщенко призвал малые АЗС открываться — цены на бирже значительно снизились, и конкурировать с сетевыми заправками уже возможно.

На оперативном совещании правительства Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что с «Башнефтью» достигнута договорённость об отпуске топлива независимым АЗС региона.

Фото: Башинформ | архив.

Источник: ИА "Башинформ".

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