В Башкирии ситуация с топливом значительно улучшилась

По данным оперштаба, в Стерлитамак в выходные направили дополнительные бензовозы, во втором по величине городе республики очереди уменьшились. В Уфе сегодня в очереди на заправках стояли 403 машины.

Положительная динамика наблюдается и в отдалённых районах, частные заправки возобновляют работу. В «красной зоне» сейчас остаются 9 муниципалитетов. Ранее Олег Тыщенко призвал малые АЗС открываться — цены на бирже значительно снизились, и конкурировать с сетевыми заправками уже возможно.

На оперативном совещании правительства Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что с «Башнефтью» достигнута договорённость об отпуске топлива независимым АЗС региона.

Фото: Башинформ | архив.

Источник: ИА "Башинформ".