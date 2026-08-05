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5 Августа , 10:01

Эксперт из Башкирии рассказал о типовых провокациях на выборах

Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв предупредил о возможных провокациях на предстоящих выборах. По его данным, в них могут участвовать «лженаблюдатели», прошедшие подготовку за рубежом: они намеренно создают конфликтные ситуации на избирательных участках и заявляют о несуществующих нарушениях. Как сообщает РИА «Новости», комиссия тесно сотрудничает с ЦИК России и правоохранительными органами, чтобы не допустить подобных инцидентов.

Эксперт из Башкирии рассказал о типовых провокациях на выборахЭксперт из Башкирии рассказал о типовых провокациях на выборах
Эксперт из Башкирии рассказал о типовых провокациях на выборах

Электоральный юрист Олег Квальдовский разъяснил, какие формы могут принимать подобные «выборные диверсии». Их главная задача — подорвать доверие к выборам либо оспорить итоги голосования на отдельном участке. Злоумышленники стремятся спровоцировать скандал, привлечь внимание СМИ и добиться широкого резонанса — в первую очередь за счёт вирусного распространения сомнительных материалов в соцсетях.

Чаще всего провокации строятся на раздувании из мухи слона: участник намеренно устраивает шум из‑за пустяка — например, из‑за карандаша, криво висящего объявления или плохо задёрнутой шторы. Такие мелочи никак не влияют на итоги голосования, но создают нужный провокаторам эффект «скандала».

Ещё один распространённый сценарий — имитация вброса бюллетеней. Схема выглядит так: один человек бросает в урну пачку бумаг, похожих на бюллетени, второй снимает происходящее на видео, а третий громко кричит о «нарушении». В результате в сети появляется трясущаяся, малопонятная запись, которую активно распространяют в специально подготовленных пабликах с громкими заголовками. По словам эксперта, цель таких постановок — создать иллюзию массовых нарушений и посеять недоверие к избирательному процессу.

Квальдовский также отметил, что методы манипуляций ежегодно обновляются. Например, несколько лет назад мошенники обманывали пенсионерок: выманивали у них деньги и обещали вернуть их лишь при условии, что женщины совершат провокационные действия на избирательном участке — скажем, зальют ящик для голосования зелёнкой. Какими новыми схемами могут воспользоваться злоумышленники, предугадать сложно.

Противостоять провокациям помогает система общественного наблюдения. Кроме того, за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность — согласно статье 141 УК РФ, нарушителям может грозить до пяти лет лишения свободы.

Выборы депутатов Госдумы в этом году пройдут с 18 по 20 сентября. В голосовании смогут принять участие почти 3 миллиона жителей Башкирии.

Источник и фото: ИА «Башинформ»

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