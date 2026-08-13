В Стерлитамаке покажут кино, снятое на смартфон

27 августа пройдёт Международный фестиваль мобильного кино «ЮРЕК». Открытая программа состоится в кинотеатре «Кинопорт» в ТЦ «ФАБРИ». Посетить мероприятия этого дня можно бесплатно.

Название фестиваля происходит от башкирского слова «юрек» — «сердце». В центре внимания авторов — истории, эмоции и человеческие отношения, а главным инструментом для их создания становится обычный мобильный телефон.

В течение дня зрителям представят конкурсные работы участников фестиваля из разных стран. Фильмы покажут на большом экране, а после их просмотра участники смогут пообщаться с представителями киноиндустрии.

В программе также запланированы выступления пяти специалистов, которые расскажут о создании кино с помощью смартфона, работе над сценарием и режиссуре.

Отдельной частью встречи станет «Открытый микрофон»: зрители смогут задать вопросы приглашённым экспертам и обсудить с ними особенности современного мобильного кино.

Фестиваль интересен не только тем, кто уже снимает фильмы, но и всем, кто интересуется кино и современными технологиями. Его программа позволяет увидеть, как небольшая съёмочная техника может использоваться для создания самостоятельных кинематографических историй.

Организаторы также подготовили специальные показы региональных кинопроектов. В числе представленных работ — фэнтези «Бисура», сюжет которого связан с мифологией Башкортостана, и приключенческий проект «Наследие Шиханов», посвящённый природному и культурному наследию региона.

Ангелина НУГУМАНОВА