+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Новости
13 Августа , 10:17

В Стерлитамаке покажут кино, снятое на смартфон

Фестиваль пройдёт 27 августа

В Стерлитамаке покажут кино, снятое на смартфонВ Стерлитамаке покажут кино, снятое на смартфон
В Стерлитамаке покажут кино, снятое на смартфон

27 августа пройдёт Международный фестиваль мобильного кино «ЮРЕК». Открытая программа состоится в кинотеатре «Кинопорт» в ТЦ «ФАБРИ». Посетить мероприятия этого дня можно бесплатно.

Название фестиваля происходит от башкирского слова «юрек» — «сердце». В центре внимания авторов — истории, эмоции и человеческие отношения, а главным инструментом для их создания становится обычный мобильный телефон.

В течение дня зрителям представят конкурсные работы участников фестиваля из разных стран. Фильмы покажут на большом экране, а после их просмотра участники смогут пообщаться с представителями киноиндустрии.

В программе также запланированы выступления пяти специалистов, которые расскажут о создании кино с помощью смартфона, работе над сценарием и режиссуре.

Отдельной частью встречи станет «Открытый микрофон»: зрители смогут задать вопросы приглашённым экспертам и обсудить с ними особенности современного мобильного кино.

Фестиваль интересен не только тем, кто уже снимает фильмы, но и всем, кто интересуется кино и современными технологиями. Его программа позволяет увидеть, как небольшая съёмочная техника может использоваться для создания самостоятельных кинематографических историй.

Организаторы также подготовили специальные показы региональных кинопроектов. В числе представленных работ — фэнтези «Бисура», сюжет которого связан с мифологией Башкортостана, и приключенческий проект «Наследие Шиханов», посвящённый природному и культурному наследию региона.

Ангелина НУГУМАНОВА

Автор:Ангелина Нугуманова
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
31 Августа , 09:39
В Стерлитамаке врачи борются за жизнь трёхлетнего ребёнка, попавшего в ДТП
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru