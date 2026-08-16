Как ОЭЗ «Алга» помогла реализовать проект



Промышленность редко развивается случайно. За каждым новым предприятием стоят стратегические решения, крупные инвестиции, совместная работа государства и бизнеса, а главное — вера в то, что проект будет востребован спустя годы. Именно такой историей стал завод «Амкодор-Агидель», построенный в особой экономической зоне «Алга». Сегодня предприятие выпускает современное оборудование для агропромышленного комплекса, а его появление стало одним из наиболее заметных примеров того, как преференциальный режим ОЭЗ помогает воплощать в жизнь масштабные производственные проекты.

От международного соглашения — к современному заводу



История предприятия началась с укрепления экономического сотрудничества Республики Башкортостан и Республики Беларусь. Важным этапом стало подписание соглашения на IX Форуме регионов Беларуси и России. Именно тогда идея создания нового производства получила практическое продолжение.

Проект реализовало дочернее предприятие одного из крупнейших машиностроительных холдингов Беларуси — «АМКОДОР». Для холдинга это стало не просто расширением производственной географии, а возможностью укрепить сотрудничество с российскими регионами и развивать совместные проекты в рамках Союзного государства.

Дальнейшие события развивались стремительно. В течение 2022–2023 годов были последовательно оформлены необходимые соглашения, а в июле 2023 года предприятие получило статус резидента ОЭЗ «Алга». Строительство завода заняло всего девять месяцев. Для промышленного объекта такого масштаба это действительно короткий срок. Уже в октябре 2023 года «Амкодор-Агидель» приступил к работе, став одним из новых центров машиностроения Башкортостана.

Полный цикл производства



Сегодня «Амкодор-Агидель» — современное предприятие полного технологического цикла. Это означает, что практически весь путь создания продукции проходит на одной производственной площадке, площадь которой составляет 23,8 тысячи квадратных метров.

Здесь выполняют заготовку деталей, сварку, механическую обработку металла, окраску, электромонтаж и окончательную сборку готовой техники. Такой подход позволяет контролировать качество на каждом этапе производства, совершенствовать технологические процессы и постепенно увеличивать уровень локализации.

Производственные мощности оснащены современным оборудованием. На предприятии установлено 38 единиц основного технологического и 59 единиц вспомогательного оборудования, в том числе более 25 станков и 17 мостовых кранов. В производственном процессе применяются технологии лазерной резки металла, роботизированной сварки, дробеструйной очистки и окраски. Всё это позволяет предприятию выполнять широкий спектр производственных операций непосредственно на своей площадке.

Основная специализация предприятия — оборудование для послеуборочной обработки и хранения зерна. Завод выпускает зерносушильные комплексы различных модификаций, включая мобильные модели, которые могут использоваться непосредственно в поле как прицепная техника. Кроме того, здесь производят металлоконструкции для зернохранилищ и другое оборудование, необходимое современным сельхозпредприятиям.

Для аграриев подобная техника имеет стратегическое значение. От качества послеуборочной обработки напрямую зависит сохранность урожая, а значит — эффективность всего сельскохозяйственного производства.

Курс на импортозамещение



Одной из ключевых задач предприятия стало развитие импортозамещения. На заводе делают ставку на высокий уровень локализации производства в рамках Союзного государства России и Беларуси.

Такой подход позволяет не только снижать зависимость от зарубежных поставщиков, но и формировать собственные производственные компетенции, развивать кооперацию между предприятиями двух стран и обеспечивать аграрный сектор современной техникой отечественного производства.

Сегодня продукция «Амкодор-Агидель» востребована не только в Башкортостане. Она поставляется в соседние регионы России, а также в страны ближнего зарубежья. Успешная работа предприятия уже стала основой для дальнейших планов холдинга по расширению присутствия в республике.

Почему именно ОЭЗ «Алга»?



Размещение производства на территории особой экономической зоны «Алга» стало одним из ключевых факторов успешной реализации проекта.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа была создана в Башкортостане в 2020 году на территориях Ишимбайского и Стерлитамакского районов. Позднее её расширили, включив площадку индустриального парка «Уфимский», где и расположено предприятие «Амкодор-Агидель». Сегодня «Алга» развивается по кластерному принципу, объединяя предприятия со схожими технологиями и производственными направлениями. Такой подход способствует развитию промышленной кооперации и повышению эффективности работы резидентов.

Статус резидента предоставляет инвесторам серьёзные преимущества. Это налоговые льготы, режим свободной таможенной зоны, понижающий коэффициент на аренду земельных участков, а также готовая инженерная инфраструктура — электричество, газоснабжение, водоснабжение, транспортные коммуникации. Благодаря этому предприятия могут сосредоточиться на запуске производства, внедрении современных технологий и освоении новых видов продукции.

По данным Министерства экономического развития России, особая экономическая зона «Алга» демонстрирует высокую эффективность работы и входит в число лидеров среди промышленно-производственных ОЭЗ страны.

Инвестиции в развитие региона



Общий объём инвестиций в проект «Амкодор-Агидель» составил 3,1 миллиарда рублей. Из них 1,4 миллиарда рублей приходится на инвестиционные вложения, ещё 1,7 миллиарда — на стоимость строительства. Проект предусматривает создание около 250 рабочих мест.

Однако значение предприятия невозможно измерить только цифрами. Новый завод означает новые компетенции, современные технологии, развитие смежных производств, увеличение налоговой базы и дополнительные возможности для профессионального роста жителей республики.

Каждое подобное производство становится частью промышленной экосистемы Башкортостана, укрепляя позиции региона как одного из ведущих индустриальных центров страны.

История, которая продолжается



История «Амкодор-Агидель» — это пример того, как идея превращается в современное производство благодаря сочетанию нескольких факторов: международного сотрудничества, опыта крупного машиностроительного холдинга, государственной поддержки и благоприятного инвестиционного климата.

Особая экономическая зона «Алга» в этой истории стала не просто площадкой для строительства завода. Она стала территорией, где инвестиции получили возможность быстро превратиться в реальные производственные мощности, рабочие места и востребованную продукцию.

Сегодня «Амкодор-Агидель» продолжает развиваться, а вместе с ним развивается и промышленный потенциал Башкортостана. Такие предприятия становятся доказательством того, что современные индустриальные проекты способны не только успешно работать в настоящем, но и формировать экономику будущего.

Ангелина НУГУМАНОВА