Пираты высадились во дворе улицы Тукаева

14 августа двор дома № 7а на улице Тукаева на несколько часов превратился в настоящий пиратский остров. Здесь прошёл праздник двора, которого особенно ждали дети. Их пригласили отправиться на поиски сокровищ капитана Джека Воробья, пройти испытания, собрать карту и, конечно, добраться до главного клада.

«Тысяча морских чертей! Вижу, тут собрались будущие морские волки!» — с такого игрового обращения ведущей началось путешествие. Ребятам предстояло доказать, что они настоящие пираты: пройти полосу испытаний, найти подсказки и собрать части карты.

Одним из первых заданий стала игра «Залп по вражескому кораблю». На расстоянии от участников установили импровизированный корабль — ведро, в которое нужно было попасть мягким «ядром». За каждый удачный бросок команда получала часть карты.

Затем начались поиски подсказок. Дети находили спрятанные записки, разгадывали загадки и отправлялись к следующему месту. Были среди заданий и подвижные конкурсы — например, пиратский танец, во время которого участники должны были двигаться под музыку, а после её внезапной остановки замирать в самых неожиданных позах.

В результате юным участникам удалось собрать карту, разгадать финальные подсказки и найти заветный клад. Завершился праздник вручением медалей и сладких подарков.

Но главным результатом фестиваля, пожалуй, стали не только хорошее настроение и детский смех. Такие мероприятия помогают соседям познакомиться и проводить время вместе.

«У нас во дворе живут дети разного возраста — от двух до 14 лет. Для нас, как для родителей, приоритет — безопасность наших детей и чтобы они общались друг с другом. Нам очень нужна детская площадка, чтобы дети не искали приключений в опасных местах, чтобы им было интересно находиться у дома», — рассказала жительница дома Анна Уренева.

Для некоторых семей возможность провести такой праздник особенно важна. В доме живут и дети с ограниченными возможностями здоровья.

«У нас в доме проживают также детки с ОВЗ, им особенно интересны такие фестивали, поэтому стараемся делать праздники во дворе», — отметила жительница улицы Тукаева Анастасия Федосеева.

По словам жителей, дети ждали фестиваль и с удовольствием включились в программу. Для них двор в этот день стал местом встреч, игр и новых впечатлений, а не просто территорией возле дома.

Пока дети искали пиратский клад, взрослые смогли обсудить вопросы, которые волнуют жителей ежедневно. В рамках праздника состоялось общение с представителями администрации города. Жители смогли задать вопросы, связанные с содержанием территории, благоустройством и жилищно-коммунальным хозяйством.

Во встрече приняли участие заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Рустам Камалов и начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Венер Усманов.

Фестиваль двора получился именно таким, каким и должен быть подобный праздник: с одной стороны — весёлым событием для детей, с другой — возможностью для взрослых поговорить о том, каким они хотят видеть свой двор.

А пока юные пираты получили свои медали и сладкие призы, у них уже, кажется, появился новый повод ждать следующего приключения. Ведь хороший двор начинается не только с благоустроенной территории, но и с людей, которые знают друг друга, общаются и хотят сделать место, где живут, лучше.



Ангелина НУГУМАНОВА

Фото Сергея КРАМСКОВА