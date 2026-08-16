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16 Августа , 05:12

Рация

Как один боец взял два вражеских опорника

РацияРация
Рация

Отправили четвёрку на штурм. Те заплутали в тумане и вышли не на первый опорник, а сразу на крайний, четвёртый или третий. Только вышли, как из темноты появились три оппонента и троих наших зэков застрелили сходу, а четвёртый присел за деревом, и его не заметили.

У одного нашего запищала рация. Оппоненты решили подойти, забрать всё ценное, а заодно и радейку – слушать нашу волну. Только они приблизились, как наш всех их положил. Зашёл внутрь опорника, там ещё одного уничтожил. Вышел за рацией, тут вражеский дрон засёк всё это и навёл арту на нашего бравого парня. Пришлось вернуться в опорник. Там он резво сообразил. Накинул на себя китель и каску с вражеской формы, всю обмазанную опознавательными знаками – зелёным или синим скотчем, пошёл к рации. И надо же такому случиться, вражеский дрон улетел, зато наш прилетел, увидел, что все убиты, а из опорника вышел хохол.

Ах вы, такие-сякие, держите! Навели на него арту, аж два «Краснополя» (управляемые снаряды) не пожалели!

– Да что ты будешь делать! Не чужие, так свои! – побежал в опорник переодеваться.

Только скинул чужую форму, вышел, а там вражеский беспилотник вернулся, да не один, а с фипивишками. Пришлось опять забежать, переодеться. В общем, до рации так и не смог добраться. Опорник почти весь разбомбили, но продержаться ещё можно было.

Решил переночевать и по-серому к своим идти. Перекусил трофейным, опять переоделся во вражеское и добрался-таки до рации, доложил, что остался один, уничтожил четверых. Сказал, что возвращается в чужой форме.

– Вы какого хрена вышли на крайний опорник? Надо было первый брать! Иди и выполняй поставленную вашей группе задачу!

В общем, договорились, что наш дрон будет сопровождать его, пока ещё в темноте. Вскоре дрон предупредил, что перед ним ещё трое.

– Стой, кто идёт?!

Он представился своим, сократил дистанцию и тут же всех положил. Пошёл дальше, пока шум не начался, на счету уже семь врагов. Дошёл до нужного опорника, не влезая в те, что между крайним и первым. Дрон вёл его. В опорнике уничтожил ещё двоих. Пора возвращаться, счёт 9:3.

Но тут отреагировали хохлы! Дроны, арта – всё что можно полетело в него. В эфире ликование! Парняга вернулся к своим с выполненной задачей!

Командир роты представил его к званию Героя России, но командир полка решилиначе:

– Он зэка, отрабатывал свой грех. Был бывольный – да, Героя! А так ордена Мужества с него достаточно!

А так как нашего героя зацепило осколком в ногу, да и возраст за пятьдесят, направили его на лечение, а потом пристроили в тыловую службу полка. Больше он на штурмы не ходил.

Вот такая почти невероятная история! Какой полк и локация, не скажу – просилине рассказывать, но добро дали озвучить.

 

Василий РОМАНОВ-СЕРЫЙ

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