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19 Августа , 05:26

Глава Башкирии Радий Хабиров об атаке БПЛА 19 августа

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях сообщил об отражении террористической атаки БПЛА на промышленные предприятия Уфы.

Глава Башкирии Радий Хабиров об атаке БПЛА 19 августаГлава Башкирии Радий Хабиров об атаке БПЛА 19 августа
Глава Башкирии Радий Хабиров об атаке БПЛА 19 августа

Всего было зафиксировано шесть беспилотников — четыре из них удалось сбить. В промышленной зоне упал один БПЛА, из‑за чего возникло небольшое возгорание — сейчас его ликвидируют.

Ещё один беспилотник попал в жилой дом в микрорайоне Затон: повреждено остекление верхних этажей, обломки и осколки повредили припаркованные машины. По предварительным данным, пострадал один человек — его госпитализировали, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Источник: канал Радия Хабирова / МАКС

Фото: ИА «Башинформ»

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