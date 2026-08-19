Глава Башкирии Радий Хабиров об атаке БПЛА 19 августа

Всего было зафиксировано шесть беспилотников — четыре из них удалось сбить. В промышленной зоне упал один БПЛА, из‑за чего возникло небольшое возгорание — сейчас его ликвидируют.

Ещё один беспилотник попал в жилой дом в микрорайоне Затон: повреждено остекление верхних этажей, обломки и осколки повредили припаркованные машины. По предварительным данным, пострадал один человек — его госпитализировали, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Источник: канал Радия Хабирова / МАКС

Фото: ИА «Башинформ»