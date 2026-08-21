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21 Августа , 11:15

Радий Хабиров рассказал, какие меры поддержки педагогов введут в Башкирии

Традиционный августовский педсовет прошёл в этом году в Ишимбае.

Радий Хабиров рассказал, какие меры поддержки педагогов введут в БашкирииРадий Хабиров рассказал, какие меры поддержки педагогов введут в Башкирии
Радий Хабиров рассказал, какие меры поддержки педагогов введут в Башкирии

В ходе мероприятия Глава Башкортостана Радий Хабиров  анонсировал  указ с мерами поддержки учителей.

Среди новых мер поддержки педагогов: первоочередное зачисление детей учителей в детские сады; доступ к цифровым ресурсам; повышение квалификации и переподготовка.

"Также мы учредим медаль, которую будем вручать за выдающиеся заслуги", - подчеркнул глава региона.

На педсовете также обсудили безопасность в школах и подготовку к 1 сентября. 

Перед заседанием педсовета Хабиров вместе с замминистра просвещения РФ Андреем Корнеевым посетил обновленную по федеральной программе школу № 19 в Ишимбае. Всего в городе капитально отремонтировали 11 из 22 школ.

Радий Фаритович также заявил, что республика модернизирует более 40% колледжей по проекту «Профессионалитет». В их числе – Ишимбайский нефтяной колледж, который поддерживает «Башнефть».

"Августовский педсовет – хорошая возможность еще раз низко поклониться всем учителям. На их плечах лежит огромная ответственность, они учат и воспитывают наших детей – наше будущее. Спасибо за этот огромный труд",  - завершил свой пост глава региона.

Источник и фото: страница MAX Радия Хабирова.

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